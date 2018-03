Politie onderzoekt steekincident

Oosterhout - De politie onderzoekt een steekincident op het Zevengesternte, waarbij een 33-jarige Oosterhouter zaterdagavond 10 maart 2018 rond 18.50 uur gewond raakte. Het steekincident gebeurde op straat, tijdens een ruzie waarbij meerdere mensen aanwezig waren. De 33-jarige Oosterhouter is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie kon na een kort onderzoek in de directe omgeving een eveneens 33-jarige verdachte uit Oosterhout aanhouden.