Schuurinbreker aangehouden

De man ging er te voet vandoor en verstopte zich in de tuin van een woning aan de Kennedylaan. Daar kon hij korte tijd later worden aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat hij uit het schuurtje aan de Willem Ruysstraat 5 flessen drank had meegenomen. Die zijn teruggevonden in een tas in de tuin van de woning aan de Kennedylaan. De man is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.