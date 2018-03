Woninginbreker en autodief aangehouden

In de woning aan de Wilderen in Breda was zaterdag 10 maart 2018 tussen 00.30 uur en 04.45 uur ingebroken. Bij de inbraak zijn onder andere een laptop, autosleutels en een auto, een Volkswagen Golf, weggenomen.

De verdachte heeft met de gestolen auto een aanrijding gehad en is daarna doorgereden. De politie onderzoekt ook deze zogeheten verlaten plaats ongeval.

De verdachte is meegenomen naar het bureau en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.