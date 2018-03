Getuigen van woningoverval gezocht

Vanmorgen rond 08.00 uur is er een vrouw in haar woning aan de Wolgrasstraat in Hollandscheveld overvallen. Een man liep langs de woning en belde aan. Toen de vrouw de deur opendeed duwde hij haar en eiste geld. Hij bedreigde de vrouw met een mes. De vrouw gaf de man wat geld waarna hij er vandoor ging. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die wellicht de dader hebben zien lopen in de buurt. Het zou gaan om een getinte jongeman (rond 20 jaar oud), niet groter dan 1.70m en hij droeg donkere kleding en een donkere muts. We vragen getuigen zich te melden bij de politie in Hoogeveen via 0900-8844.