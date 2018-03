Politie zoekt opnieuw getuigen van straatroof op de Welle

Het slachtoffer zat op het bankje en werd plots van achteren aangevallen. Dit zou door drie personen moeten zijn gebeurd. Er werden een laptop en portemonnee gestolen. De man werd door toezichthouders aangetroffen en was helemaal van de kaart. Van deze straatroof heeft het politieteam Deventer al eerder aandacht gevraagd via hun Facebookpagina. Het bericht is flink gedeeld maar er zijn nog geen aanknopingspunten om verder te rechercheren. Nader onderzoek heeft wel meer informatie opgeleverd. Zo is uit onderzoek gebleken dat het tijdstip van het incident iets later ligt en hebben we meer informatie over de kleding van één van de daders in dit onderzoek. De politie heeft in de omgeving een buurtonderzoek gehouden.