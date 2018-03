Alles wat er tot nu toe bekend over de sauna zaak Nederasselt

Is er aangifte gedaan, zo ja, door wie?

De eigenaar heeft in januari en in maart aangifte gedaan van hacking van zijn computersysteem. De politie en het OM houden bij hun onderzoek rekening met diverse scenario’s. Er vindt overleg plaats over het opnemen van aangiftes en meldingen. Zodat het onderzoeksteam eerst de informatie op de in beslag genomen apparaten e.d. goed kan analyseren en duiden. Er is daarom ook een meldpunt ingericht zodat het onderzoeksteam een goed en volledig beeld kan krijgen van alle meldingen en aangiftes. Daarnaast hebben wij op dit moment 16 (verzoeken tot) aangiftes binnengekregen.

Welk strafbaar feit onderzoekt de politie?

Het onderzoek van de politie is drieledig: We onderzoeken:

Hacken

Het uploaden van het beeldmateriaal

Het ophangen en inschakelen van verborgen camera’s

Zijn de eigenaar en/of medewerkers van de sauna verdachte?

We onderzoeken de rol van de sauna-eigenaar en de medewerkers. Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt.

Worden de eigenaar en het personeel gehoord?

De doorzoeking levert weer aanknopingspunten op voor ons onderzoek. In dat onderzoek proberen we ook uit te vinden wie bij deze zaak betrokken zijn. Wie dat mogelijk zijn valt nu nog niet te zeggen

Zijn de beelden wel gehackt of heeft de eigenaar ze zelf geplaatst?

Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. De politie heeft specialisten op dit gebied in dienst die hard werken aan het beantwoorden van deze vragen.

Hoeveel mensen staan er op de beelden voor zover nu bekend?

We weten niet hoeveel mensen er gefilmd zijn en in welke tijdsperiode de camera’s actief zijn geweest dus dat is niet te zeggen. We weten ook niet welke beelden er allemaal online hebben gestaan.

Klopt de informatie in de Gelderlander van zaterdag 10 maart waarin een vrouw vertelt dat ze ook slachtoffer is, maar eerder geen aangifte kon doen?

Burgers mogen altijd aangifte doen als ze dat willen. In deze casus is in een andere eenheid contact geweest met de betrokkene. Haar melding is daar vastgelegd en in goed overleg is haar geadviseerd om contact te leggen met de betreffende sauna. Haar uitgewerkte melding heeft zij gekregen om later eventueel aangifte te kunnen doen.

Wat is de link met een inbeslagname in Drachten?

Een man in Drachten wordt ervan verdacht dat hij de beelden van de handbalsters heeft geüpload. Bij hem zijn diverse digitale gegevensdragers in beslaggenomen. Hij is nog niet aangehouden.

De Stentor meldt dat een hacker vertelt dat hij 24/7 live mee kon kijken. Klopt dat?

Dat zijn we nog aan het onderzoeken. We roepen deze hacker wel van harte op om zich te melden bij de politie zodat we zijn/haar informatie kunnen gebruiken in dit onderzoek.

Zijn er sinds zaterdag veel meldingen bij de politie binnengekomen (via email en anderszins)?

Ja tientallen. Met name inhoudelijke vragen wat mensen kunnen doen, hoe ze erachter kunnen komen of ze ergens te zien zijn. Op de openbare websites zijn de meeste beelden voor zover we kunnen zien inmiddels verwijderd. Dit is geen garantie dat ze niet alsnog ergens weer opduiken

In welke ruimtes zijn camera’s gevonden?

In het totale complex zijn vier camera’s in beslag genomen. Eén daarvan bevond zich in de massageruimte.

De politie meldde eerder dat de camera in de massageruimte nog werkte toen jullie deze aantroffen. Nu melden jullie dat dit toch niet klopt. Hoe zit dat?

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving stond de verborgen camera die op vrijdag werd aangetroffen niet meer aan. Deze is wel tot en met donderdag 8 maart nog in werking geweest.

Zijn er al verdachten in beeld?

Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang. Er zijn nog geen concrete verdachten.