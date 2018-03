Zaken in Bureau GLD van 14 maart

Westervoort, pinnen met gestolen pinpas

Op maandag 17 juli pint een 79-jarige vrouw bij een pinautomaat op het Dorpsplein. Tijdens het pinnen bemoeit een onbekende man zich met het pinnen en ontstaan er problemen. De man drukt op een aantal toetsen en gaat er dan vandoor. Thuis blijkt dat de man kans gezien heeft om veel geld van haar rekening te halen. De onbekende man staat duidelijk op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent hem?

2017351480

Zutphen/Arnhem, pinnen met gestolen pinpas

Op 29 oktober pint een onbekende man enkele duizenden euro’s van de rekening van een 77-jarige vrouw uit Brummen. Het is niet bekend hoe de man aan de pas en de pincode is gekomen. De onbekende man pint in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. De man, die zich heeft vermomd, is vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent hem?

2017504308

Apeldoorn, pinnen met gestolen pinpas

Op vrijdag 17 november werd de portemonnee en bankpas gestolen van een 80-jarige inwoonster van Apeldoorn. De vrouw had kort daarvoor iets afgerekend bij het ziekenhuis. Kort daarna werd er een groot bedrag van haar rekening gehaald door een onbekende man bij een pinautomaat aan de Eendrachtstraat. Hierbij werd de onbekende pinner gefilmd. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2017541242

Wageningen, inbraak bij restaurant

Op vrijdagochtend 12 januari werd ingebroken bij een café aan de Markt. Hierbij werd een aanzienlijke hoeveelheid geld gestolen. Op bewakingsbeelden van het café is een onbekende man te zien. De beelden van deze man komen in de uitzending aan de orde. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2018019148

Lobith, vernieling grafstenen

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 maart werden verschillende grafstenen op de begraafplaats aan de Dorpsdijk vernield. Minstens 15 grafstenen werden omver gegooid en vernield. Onder de graven waren ook enkele kindergraven. In de uitzending verschillende vragen.

2018097898