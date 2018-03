Overleden vrouw aangetroffen; Verdachte aangehouden

Rond 10.15 uur kreeg de politie de melding dat een vrouw dood in de woning lag. Agenten troffen de 73- jarige vrouw aan die al overleden was. De aanwezige echtgenoot van de vrouw, een 75-jarige Amersfoorter, werd aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij haar overlijden. Het motief ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Hij is ingesloten. De politie zet het onderzoek voort.