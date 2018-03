Voortgang onderzoek mishandeling agenten

Op de Nieuweweg sprak een agente een 20-jarige vrouw aan op vernieling van een winkelruit. Een groep van vier mannen en een vrouw begonnen zich met het gesprek te bemoeien. Een 21-jarige man sloeg daarop de agente en begon haar te wurgen. Drie collega’s van de agente pasten geweld toe om haar te ontzetten uit haar levensbedreigende situatie. Omdat dit geen effect had op het verzet en geweld door de groep, werd met de inzet van het stroomstootwapen gedreigd. Daarop staakte de 21-jarige man direct zijn wurgpoging en de groep stopte met verzet en het geweld. Deze zes personen – twee vrouwen en vier mannen in de leeftijd van 17 t/m 22 jaar uit Bunschoten-Spakenburg – werden aangehouden voor mishandeling.

Verdachten

Op 13 maart wordt een 21-jarige verdachte van poging doodslag op de agente voorgeleid bij de rechter-commissaris. Een andere 21-jarige man en een 20-jarige vrouw worden vandaag heen gezonden. Zij worden verdacht van openlijk geweld richting de agenten. De strafrechtelijke afdoening zal nog worden bepaald door het Openbaar Ministerie. Ditzelfde geldt voor de aangehouden 17-jarige jongen, een 19-jarige vrouw en een 22-jarige man. Zij werden zondagavond 11 maart heen gezonden. Een zevende verdachte – een 21-jarige vrouw uit Bunschoten-Spakenburg - is naderhand verhoord op verdenking van vernieling van een winkelruit. Zij bleek niet bij het geweldsincident betrokken. Zij is na verhoor heengezonden en proces-verbaal wordt tegen haar opgemaakt.

Agenten

De mishandelde agente is voorlopig niet in staat om een aangifte te laten opnemen. Zij heeft onder andere een zware hersenschudding opgelopen. De drie andere collega’s liepen letsel op aan schouder, rug, nek en been en maken het naar omstandigheden goed. Na berichtgeving over het incident stroomden steunbetuigingen binnen van bewoners, volgers op social media, kijkers en lezers voor de agenten. Het politieteam heeft die betrokkenheid en het meeleven als grote steun ervaren.

Tips

Na de oproep heeft de recherche meerdere getuigen gesproken. Mensen die nog informatie hebben over het geweldsincident kunnen nog altijd contact opnemen met de politie via tel.0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.