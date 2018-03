Getuigen gezocht straatroof Veerstraat

Rond 19.00 uur deed een 21-jarige man wat boodschappen bij een supermarkt op de Veerstraat. Toen hij de boodschappen in zijn fietstas stopte stonden er drie jongens die hem aanspraken. Kort daarop werd hij door één van hen geschopt en geslagen en werd een sixpack bier uit zijn fietstas meegenomen. Het slachtoffer belde de politie die na onderzoek één van de verdachten, een 18-jarige jongen uit Bussum, kon oppakken. De identiteit van de andere twee verdachten is nog onbekend en de recherche roept getuigen van deze straatroof en mishandeling op om hun informatie te delen.

Uw tip!

Weet u wie de twee andere verdachten zijn of heeft u die avond de jongens zien weglopen met de sixpack bier? Geef uw informatie dan door via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of maak gebruik van onderstaand tipformulier.