De politie zoekt getuigen na beroving op klaarlichte dag.

De vrouw liep langs de schoenmaker, een steeg in toen zij plotseling hardhandig geduwd werd en op de grond viel. Toen de vrouw op de grond lag is zij meerdere malen geschopt. De mannen probeerde de tas van de vrouw te stelen maar dit lukte niet. Wel kregen Ze haar portemonnee te pakken. De mannen rende weg in de richting van het parkeerterrein achter de winkels en zijn er vandoor gegaan op een zwarte scooter.

De politie is op zoek naar getuigen. Een van die getuigen zou vermoedelijk een man zijn die daar op de parkeerplaats was samen met zijn vrouw en twee kinderen. De politie wil graag contact en is te bereiken op 0900-8844 of via het contactformulier op deze link: https://www.politie.nl/contact/contactformulier.html

Het volgende signalement is bekend:

Scooter, zwart

- man

- geschat 18 jaar oud

- heel licht getint

- droeg een zwarte baseball pet

- geschat 1.75 meter lang

- slank postuur

- Licht getint uiterlijk

- droeg een donkere joggingsbroek

- droeg zwarte gympen

- zwarte/donkere jas

- man

- geschat 18 jaar oud

- heel licht getint

- zwart kort haar, wat stekelig

- geschat 1.75 meter lang

- slank postuur

- Licht getint uiterlijk

- donkere jas met capuchon

- witte gympen (vermoedelijk Nike air max)