Inbrekers maken gebruik van kerntrekmethode

De politie krijgt rond middernacht een melding van een inbraak. Agenten en een hondengeleider gaan direct ter plaatse en houden de drie jongens rond 00.50 uur nog in het appartementencomplex aan. De sieraden en het geld dat uit de woning is meegenomen treft de politie bij de aangehouden verdachten aan. Het inbrekerswerktuig neemt de politie in beslag. De gemeente ontvangt van de politie een melding voor Last Onder Dwangsom.