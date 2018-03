Jongen mishandeld na feest in Maassluis. Politie zoekt getuigen

Rond 5.30 verliet de jongen samen met een vriend een feest in een horecagelegenheid aan de Sportlaan .Eenmaal bij zijn fiets werd het slachtoffer door een groep van 4 a 5 jongens op de grond gegooid en geschopt en geslagen. Zijn vriend schoot hem te hulp, waarna de groep eieren voor hun geld koos en vertrok. Eenmaal thuisgekomen in Vlaardingen raakte het slachtoffer buiten bewust zijn en is de ambulance gebeld. De 18-jarige jongen is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en hoopt dat getuigen zich melden. De jongen maakt het naar omstandigheden goed en kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.



Heeft u iets gezien of gehoord?

Die zaterdagnacht tussen 5.00 en 6.00 uur heeft de mishandeling plaatsgevonden. Heeft u informatie over de groep jongens die zich vermoedelijk ophield rondom de horecagelegenheid aan de Sportlaan in Maassluis? Meld het dan via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in.