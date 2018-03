Politie zoekt getuigen mishandeling buschauffeuse

De chauffeuse stond rond half vier vrijdagmiddag te wachten bij de bushalte aan de Keizerswaard op vertrek. Zij zag een jongeman samen met een vrouw en een kinderwagen langs de bus lopen. Op het moment dat de man langs haar bus liep, hoorde ze de man op een intimiderende toon zeggen dat ze de bus moest open maken vergezelgd van een aantal flinke scheldwoorden. De chauffeuse, die nog een bus vol passagiers had, stapte hierop uit om de man te laten weten dat ze van zulk taalgebruik niet gediend was. De man stootte de 23-jarige chauffeuse vervolgens met beide vuisten in het gezicht. Daarna liepen de man en vrouw weg richting het Prinsenplein. De chauffeuse hoefde niet naar het ziekenhuis voor haar verwondingen, maar had wel flink pijnlijke kaken en is erg geschrokken.



Het is natuurlijk onacceptabel dat iemand die haar werkt uitvoert en passagiers een dienst verleent, op deze manier wordt bejegend. Agenten en medewerkers van de RET hebben in de omgeving nog gezocht naar de man, maar hem niet meer gevonden. De politie is een onderzoek gestart. Hiervoor zijn camerabeelden van de RET veilig gesteld. Ook komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u de mishandeling zien gebeuren of heeft u informatie, neem dan alstublieft contact op met de VVC IJsselmonde via 0900-8844 of laat uw tip achter op politie.nl.