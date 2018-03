Politie zoekt getuigen van straatroof Vlaardingen

Rond 20.50 uur fietsten een 57-jarige vrouw uit Vlaardingen en haar man op de Watersportweg in noordelijke richting. Net voorbij de afslag naar het Klauterwoud, stond een man in de berm bij het water. Toen de fietsers hem passeerden, draaide de man zich plots om en gaf de fietsster een klap en pakte haar tas. De vrouw viel en de dader probeerde vergeefs de tas uit haar handen te trekken. De man van het slachtoffer kwam zijn vrouw te hulp, maar liep vervolgens ook de nodige schoppen op. Doordat het tweetal zich zo verzette, ging de dader er uiteindelijk zonder buit vandoor. De slachtoffers hielden aan de straatroofpoging kneuzingen en blauwe plekken én beschadigde fietsen over.



Signalement

De dader was een blanke man van ongeveer 1.70m lang. Hij had kort donker haar, had donkere kleding en een blauw jack aan. Hij ging er vandoor op een brommer: geen scootermodel, maar eerder lijkend op een Tomos of Puch. Deze brommer had een gelige koplamp en een defect achterlicht. De man droeg geen helm, dus mogelijk ging het om een snorbrommer. De dader reed waarschijnlijk over de Twist, beter bekend als de Wokkelbrug, Vlaardingen in.



Bel de politie

Was u getuige van de straatroof of weet u wie de dader is? Bel dan 0900-8844 en vraag naar de politie in Vlaardingen. Andere informatie die helpt in het onderzoek is natuurlijk ook welkom. Of vul onderstaand tipformulier in. Als u informatie met de politie wilt delen, maar liever niet wilt zeggen wie u bent, kunt u ook bellen naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.