Politie zoekt overvaller op supermarkt Vijf Werelddelen

Maandagavond rond 19.15 uur kwam de overvaller binnen in de supermarkt. De winkel was nog open en er liepen ook nog behoorlijk wat klanten. De man liep naar de kassa’s en bedreigde twee kassieres met een vuurwapen en nam meerdere kassa lades mee. Hij rende er mee weg in de richting van de Oranjeboomstraat. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie is meteen een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u info over de dader? Of andere info?

De verdachte rende na de overval richting De Paperclip en daarna de Oranjeboomstraat in. Hij is rond de 1.75 meter, heeft een breed postuur, droeg een grijze joggingbroek, een zwarte hoody en witte schoenen. Heeft u iets gezien of gehoord wat kan helpen bij het oplossen van deze overval? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven, met 0800-7000.