Jongen beroofd van geld

De politie is op zoek naar een getinte man van rond de 20 jaar oud. Hij heeft kort zwart haar en was gekleed in grijskleurige kleding. De politie roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.

BVH 2018057335