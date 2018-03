Zoektocht naar vermiste vrienden zonder resultaat

De zoektocht volgt op informatie die eind 2017 bij de politie binnenkwam. De twee vrienden verdwenen in maart 1974 spoorloos na een avondje stappen in Deurne. Zij waren die avond uit geweest bij de Zanzibar in Deurne en vertrokken daar in een rode Fiat 850 Coupé. Van Piet en Hans is daarna nooit meer iets vernomen. Ook hun auto werd nooit gevonden. Uit de informatie bleek dat de vrienden mogelijk met hun auto te water zijn geraakt.