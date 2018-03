Doorstart grootschalig onderzoek dodelijk schietincident Klingerbergsingel

Het rechercheteam roept eventuele getuigen, die zich in de afgelopen maanden nog niet gemeld hebben, op om dit alsnog te doen. Hebt u iets gezien of gehoord dat in relatie gebracht kan worden met dit schietincident, neem dan contact op met de politie via het algemene nummer 0900 – 88 44 of het digitale tipformulier op deze website. Daarbij wil de politie benadrukken dat het ook mogelijk is om geheel anoniem via 0800-7000 uw informatie te delen.

In het onderzoeksdossier op de website is meer informatie over deze zaak te vinden.