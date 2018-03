Zoektocht in plas naar sinds 1974 vermiste vrienden

De familie is blij met de zoekactie. Jan Hölskens is de broer van Piet: “We weten dat de kans klein is dat er nog iets over is van de lichamen als ze hier al bijna 44 jaar liggen. Maar de auto is hopelijk iets makkelijker te vinden. Als er straks een lege auto wordt gevonden of alleen al maar het kenteken of een ander onderdeel van de Fiat van mijn broer, dan is voor ons een zeer belangrijke vraag beantwoord. Dat maakt al een einde aan veel onzekerheid voor ons.”