Politie zoekt getuigen babbeltrucs

In Bathmen kwam rond 18.00 uur een man bij de vrouw aan de deur van haar woning aan de Polakstraat. De man vertelde dat hij van de storingsdienst was. De vrouw liet hem binnen, waarna de man deed voorkomen alsof hij een elektrische storing verhielp. De man wilde geld hebben voor de reparatie, maar de vrouw gaf hem niets. Nadat de man was vetrokken ontdekte de vrouw dat haar portemonnee met daarin haar bankpas was verdwenen. Korte tijd later bleek dat er geld was gepind met de gestolen bankpas.

Het gaat om een man van ongeveer 40 jaar met donker haar. De man droeg een bril en had een donkere jas aan.

Bij een woning aan de Van Hetenstraat in Deventer liet een vrouw rond 13.00 uur een man binnen die zich voordeed als een medewerker van waterbedrijf Vitens. De man vertelde dat de meterstanden niet goed waren doorgegeven en wilde deze controleren. Hij vertelde dat de vrouw geld terug kreeg, Hiervoor had hij wel haar bankpas nodig. De vrouw vertrouwde dit niet en gaf haar bankpas niet af. De man vertrok vervolgens uit de woning. Ook hier gaat het om een man van ongeveer 40 jaar met donker haar.

De bewoonster van een woning aan de Bernard Luninckstraat in Deventer werd rond 13.00 uur gebeld door iemand die vertelde dat er problemen waren met de waterdruk en dat een mevrouw langs zou komen om deze te controleren. Kort daarna er inderdaad een vrouw voor de deur. Zij wilde binnen komen. Toen de bewoonster vertelde dat er mensen aankwamen schrok de vrouw en verdween. De vrouw droeg een jack en een broek, had haar haar in een staart, en had een soort van tas in de hand.

Getuigen

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben dat met deze zaken te maken kan hebben te bellen met 0900-8844. Ook vraagt de politie om eventuele camerabeelden beschikbaar te stellen voor onderzoek.

2018108909

2018108593

2018109183