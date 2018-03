Vernieling van leidingwerk veroorzaakt gaslek

De politie doet onderzoek naar de vernieling en roept getuigen op zich te melden. Heeft u op zondag 11 maart iets verdachts gezien in de Heuvelstraat? Meld dit dan via 0900 8844. Anoniem melden kan via 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl . U kunt ook gebruikmaken van onderstaand tipformulier.

2018107133 JR