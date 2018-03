Aanhouding vermoedelijke inbreker

Zwolle - Afgelopen nacht heeft de politie in Zwolle ene man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een inbraak. Het gaat om een inbraak bij een huis in Zwolle, eind januari. De politie had de verdachte al op het oog, bij een controle kon hij aangehouden worden.