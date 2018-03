Getuigen gezocht van inbraak

Twee of drie personen zouden de toegangsdeur hebben geforceerd. Daarna gingen zij er op één of meerdere scooters vandoor. De politie ging ter plaatse en deed op de locatie zelf onderzoek, buurtonderzoek werd gehouden en ook een hondengeleider zocht met zijn politiehond in de omgeving naar sporen. Ook werd uitgekeken naar de vluchtende daders.



Aan de kant

Een bromfietser die met hoge snelheid reed, werd door een opvallende politieauto aan de kant gedirigeerd waardoor de bromfietser helaas ten val kwam. Hij had last van zijn heup en werd door ambulancepersoneel ter plaatse nagekeken. Hij bleek geen letsel te hebben. De bromfietser bleek niets met de inbraak te maken te hebben en werd door de politie thuisgebracht. De daders werden helaas niet meer aangetroffen.



Getuigen gezocht

De daders bleken op hun vluchtroute meerdere gestolen kledingstukken te hebben verloren. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk informatie hebben over deze inbraak. Heeft u iets verdachts gezien afgelopen nacht in de omgeving van het Marktplein of elders in Hoofddorp dat te maken kan hebben met deze inbraak? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



