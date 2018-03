Oplichters vragen €50,- euro maar eisen €700,- euro

De politie is het afgelopen jaar meer dan 15 keer geconfronteerd met een dergelijke werkwijze. Ons advies is: trap er niet in ! Misschien is het niet handig om met onbekende aanbellende klusjesmannen in zee te gaan. Het zijn vaak geen erkende bedrijven en er is geen sprake van een heldere offerte of schriftelijke overeenkomst.