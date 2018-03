Drugs aangetroffen in zeecontainers

Na de vondst van een drugslab vorige week dinsdag 6 maart in een vakantiewoning in Kamperland zette de recherche het onderzoek voort. Dit leidde maandag naar het loodsencomplex aan de Schieweg in Delft. Daar deed de politie doorzoekingen in twee zeecontainers en een garagebox. Bij de doorzoekingen troffen rechercheurs een grote hoeveelheid chemicaliën (ruim 1750 kg, bestemd voor de fabricage van synthetische drugs), ruim 30.000 amfetamine tabletten, 55 kilo pure MDMA-poeder en diverse apparatuur voor de opbouw van een laboratorium aan.



In een woning in Den Haag hield de recherche later die avond een 26-jarige Hagenaar aan. Bij de doorzoeking van de woning troffen agenten vier vuurwapens aan. De verdachte wordt donderdag voorgeleid bij de rechter commissaris. In de woning op het vakantiepark hield de recherche vorige week drie mannen en een vrouw aan, zij zitten nog steeds vast. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.