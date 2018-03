Verdachte aangehouden die gevangenisstraf moet uitzitten in Spanje

Een agent in burger en een motorrijder probeerden de verdachte aan te houden op het Zieken. De man vluchtte vervolgens met de fiets, maar werd uiteindelijk na een achtervolging op de Zwarteweg aangehouden. De verdachte bleek internationaal gesignaleeerd te staan. Hij werd gezocht, omdat hij nog een gevangenisstraf van 3 jaar en 2 maanden uit moet zitten in Spanje voor grootschalige handel in cocaïne.



De verdachte is op maandag 12 maart 2018 voorgeleid bij de rechter-commissaris te Amsterdam en door de rechter-commissaris is besloten om de verdachte in bewaring te houden.