Alcoholcontrole door vrijwilligers

Deze vrijwilligers deelden 1.600 BOB sleutelhangers uit aan bestuurders die bij de controle niet teveel alcohol op hadden. In Bernisse stonden de politiemensen op de Randweg in Abbenbroek en op de Nieuwe Veerdam in Zuidland. De controleplek in Spijkenisse was ingericht op de Maaswijkseweg. In totaal deden 35 mensen mee aan de controle op zaterdag 10 maart.