Ramkraak in Sluis in Opsporing Verzocht

De politie werd ‘s nachts gealarmeerd, omdat er in een casino zou zijn ingebroken. Daarbij ramde een auto de gevel. De vluchtauto werd in Hoeke (net over de grens in België) door de politie klemgereden en de bestuurder werd aangehouden. Een tweede verdachte rende al eerder uit de auto. Het is nog steeds niet bekend wie hij is. In een speciaal opsporingsbericht staan foto’s van hem.