Bewoners van Bossche woning overvallen

De drie daders liepen vanuit de woning weg en vluchtten in de richting van de Klokkenlaan. Zij waren in het zwart gekleed, gemaskerd en ze droegen tassen met zich mee. Mogelijk is dit drietal, dat dus in het bezit was van ijzeren staven, iemand opgevallen. Of misschien heeft iemand ze al voor de overval rond zien lopen. Als u iets heeft gezien of een idee heeft wie deze daders zouden kunnen zijn, bel dan met de politie in den Bosch, via 0900-8844. Uw informatie kunt u eventueel anoniem kwijt via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.