Getuigen gezocht van poging brandstichting

Na een melding constateerden agenten rond 04.00 uur dat een ruit van de horecagelegenheid was vernield. In het pand troffen zij een brandbare vloeistof aan en papier dat in brand had gestaan en blijkbaar vanzelf gedoofd was.

De politie startte een onderzoek en hield een buurtonderzoek.

Mensen die iets weten of hebben gehoord van de poging tot brandstichting worden verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via telefoonnummer 0800-7000.

2018109233