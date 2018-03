Coldcase Maarten Redeker in Team West

Verder komen de volgende zaken in Team West – Opsporing Verzocht:

Auto-inbraak – pinnen met gestolen pas | Voorburg

In de nacht van 10 januari wordt ingebroken in een auto in de Alphenstraat in Voorburg. Uit de auto wordt een portemonnee met daarin een pinpas gestolen. Daarmee wordt later die dag onder andere contactloos betaald op Centraal Station Den Haag. Van de pinner worden camerabeelden getoond.

Gewapende overval distributiecentrum | De Bilt

Op woensdag 16 november 2016 rond 02.30 uur wordt een overval gepleegd op Mikropakket aan de Universiteitsweg. De overvallers bedreigen de drie medewerkers met een vuurwapen, knevelen ze en vluchten met buit in een grijze BMW met gestolen kentekenplaten. De BMW wordt die middag in Bodegraven brandend aangetroffen. De BMW en ook de kentekenplaten blijken gestolen te zijn in Den Haag. Er worden camerabeelden getoond van vier daders. Een 41-jarige Hagenaar is vrijdag 9 maart aangehouden voor betrokkenheid bij deze overval. De politie is nog op zoek naar de op beeld getoonde daders.

Babbeltrucs | Wassenaar

In juni 2017 worden meerdere klanten in Wassenaarse supermarkten slachtoffer van een babbeltruc. Als ze afrekenen bij de kassa worden ze afgeleid en wordt hun pinpas weggenomen. Later blijkt dat er grote bedragen van de rekening zijn gepind. Van de pinner zullen in Opsporing Verzocht camerabeelden getoond worden.

Moord op Ahmad Mola Nissi | Den Haag

Vanavond wordt in Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor de moord op de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi. Nissi werd op 8 november 2017 in de Jan van Riebeekstraat doodgeschoten. Er zal een uitgebreide reconstructie getoond worden. In Team West werd afgelopen maand al aandacht gevraagd voor deze zaak. Ook werd de foto van een mogelijke getuige getoond met de vraag wie deze man kent.

Tips WhatsApptiplijn

Net als in de vorige uitzendingen kunnen kijkers hun tips doorgeven via de WhatsApptiplijn: 06-17214856.