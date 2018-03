Zaken bij Bureau Gld woensdag van 14 maart 2018

Op 29 oktober pint een onbekende man enkele duizenden euro’s van de rekening van een 77-jarige vrouw uit Brummen. Het is niet bekend hoe de man aan de pas en de pincode is gekomen. De onbekende man pint in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. De man, die zich heeft vermomd, is vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent hem?

2017504308