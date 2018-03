Zes aanhoudingen in hennepzaak

Vier mannen van 28, 29, 33 en 51 jaar en een 41-jarige vrouw werden aangehouden op verdenking van het kweken en handelen in hennep. Daarnaast werd ook een 51-jarige vrouw aangehouden omdat zij zich schuldig maakte aan wederspannigheid en geweld tegen een politieagente. In Drachten, Drachtstercompagnie, Lelystad en Zwartsluis werden dinsdagochtend woningen en bedrijfsloodsen doorzocht.

Anonieme tips

Bij de politie kwamen diverse anonieme tips binnen dat een 33-jarige inwoner van Drachten hennep zou kweken. Dat zou de man niet alleen op zijn woonadres doen, maar ook op andere locaties. Reden genoeg om een onderzoek te starten.

Samenwerken

Tijdens het politieonderzoek kregen rechercheurs zicht op een aantal locaties in Drachten waar mogelijk hennep werd gekweekt. Op deze locaties werd niet alleen de 33-jarige Drachtster gezien. Ook een 28-jarige plaatsgenoot kwam bij het onderzoeksteam in beeld. Hij werkte mogelijk samen met de 33-jarige. Beide mannen werden ook buiten Drachten gezien.

Leegstand café

Tijdens het onderzoek zagen rechercheurs dat de beide verdachten met enige regelmaat bij een leegstaand café in Ulrum kwamen. Het sterke vermoeden bestond dat in het pand een hennepkwekerij zat. Op 13 februari 2018 deed de politie een inval. In een goed verstopte ruimte, bereikbaar via een luik onder de bar, werd een hennepkwekerij gevonden met 250 planten.

Doorzoekingen

Ondanks de ontmanteling van de hennepkwekerij in Ulrum kwamen beide verdachten steeds weer in beeld bij het onderzoeksteam. In het onderzoek kwamen vervolgens ook twee andere inwoners uit Drachten (29 en 51 jaar) naar voren. Dinsdagochtend deed het onderzoeksteam doorzoekingen in de woningen van de aangehouden verdachten, twee opslag en/ of garageboxen en een bedrijfspand in Drachten. Tevens vonden er invallen plaats in een bedrijfspand in Lelystad, een woning in Zwartsluis en een woning in Drachtstercompagnie.

Het onderzoeksteam trof tijdens de actie in het bedrijfspand in Drachten een growshop aan en daar werden goederen aangetroffen voor het kweken van hennep. In een schuur bij een woning in Drachtstercompagnie werd een kwekerij met 32 planten aangetroffen. In Drachten werd in een woning een kwekerij met 160 planten aangetroffen en in een andere woning in Drachten werd een kwekerij met 40 planten aangetroffen. In de woning in Zwartsluis werd een kwekerij aangehouden met 20 planten. In de twee opslag en/ of garageboxen werden goederen aangetroffen voor het kweken van hennep. In Lelystad werd niets aangetroffen en daar werd niemand aangehouden.

Vuurwapens

Tijdens de doorzoeking in de woning van de aangehouden 28-jarige verdachte uit Drachten werd een machinepistool aangetroffen. Het onderzoeksteam trof ook twee vuurwapens aan in een opslag en/ of garagebox van de 33-jarige aangehouden verdachte uit Drachten en een vierde vuurwapen werd in de woning van de 51-jarige aangehouden verdachte aangetroffen. De vuurwapens zijn in beslag genomen.

Afpakken

Alle aangetroffen goederen en hennepplanten werden in beslag genomen en alles zal worden vernietigd. In het kader van het afpakken crimineel verkregen vermogen werd tot nu toe beslag gelegd op zo’n tachtigduizendeuro in contanten, een personenauto, drie bestelauto’s en een motor.