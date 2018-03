Politie houdt verdachte schietincident aan

Winschoten - Dinsdagavond kreeg de politie een melding dat een woning zou zijn beschoten aan de Lekstraat in Winschoten. Toen de gealarmeerde agenten bij de woning aankwamen bleek de dader niet meer in de directe omgeving aanwezig te zijn. In de gesprekken met de bewoners bleek dat zij de dader hadden herkend. Er raakte niemand gewond.