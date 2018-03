Politieonderzoek leidt naar twee hennepkwekerijen

Na intensief recherchewerk kon de politie op 13 maart op twee locaties naar binnen. In een woning aan de Brinkgreverweg in Deventer troffen de agenten twee kweekruimten aan met in totaal zo’n 600 planten. Op de tweede locatie, een gebouw aan de Rijksstraatweg in Voorst trof de politie circa 300 hennepplanten en ruim 3000 hennepstekjes. Op beide locaties was sprake van diefstal van stroom. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij beide kwekerijen. De hennep is in beslag genomen en vernietigd.

2017527140 JR