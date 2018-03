Drugslab ontdekt in Brakel

Agenten vielen ’s avonds het lab binnen. De verdachte was daar op dat moment aanwezig. De man is direct aangehouden en ingesloten. In het lab is 125 kilogram MDMA in beslag genomen. Ook vonden agenten 51 liter MDMA olie. Een busje werd bij het lab afgesleept en in beslag genomen. Op twee andere locaties zijn, in het kader van dit onderzoek, ook invallen gedaan. Daarbij zijn een handvuurwapen, 7500 euro en een auto in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Om het onderzoek verder niet te verstoren verstrekt de recherche verder geen informatie.