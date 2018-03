Tip alerte burger leidt tot aanhouding

Rond 14:30 uur kreeg de politie een telefonische melding van een verdachte situatie in een fietsenstalling op het Stationsplein. De melder zag een man in de stalling rondlopen, met speciale aandacht voor de gestalde fietsen. De politie ging direct op de melding af en trof de man aan in de fietsenstalling. Hij bleek verschillende inbrekersgereedschappen bij zich te hebben die gebruikt kunnen worden om fietsen te stelen. Daarnaast was hij in het bezit van valse sleutels. De agenten hielden de man aan op verdenking van poging diefstal.