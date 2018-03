Verdachte aangehouden voor steken medepassagier in bus

Arnhem - Op dinsdagavond 13 maart rond 19.30 uur werd een 17-jarige inwoner van Arnhem aangehouden op het Leeuwensteinplein. De jongen wordt er van verdacht eerder die dag rond 16.40 uur een medepassagier te hebben gestoken in een bus op de Rijnstraat. Hierna rende de verdachte de bus uit richting de Korenmarkt. Wat de aanleiding en de toedracht voor het steekincident is geweest moet nader onderzoek uitwijzen. Het slachtoffer , een 49-jarige man uit Poortugaal, werd naar het ziekenhuis vervoerd en werd daar aan zijn verwondingen behandeld. Zijn toestand is stabiel. De verdachte werd ingesloten op het bureau. 2018110339