Een gloednieuw bureau aan het Mallegatsplein

Het bureau is drastisch veranderd. Niet alleen in look en feel, maar ook in ge- en verbruik. De functie is ook uitgebreider geworden. Het is de opkomstlocatie voor 180 agenten die uit het hele gebied hier hun thuisplek hebben. Nadat ze hun uniformen hebben aangetrokken gaan ze naar hun werkgebieden in Alkmaar, Bergen, Castricum, en Heiloo. Niet alleen de agenten hebben hier hun werkplek, ook de districtsrecherche, een deel van de zedenrechercheurs, de arrestanten en het team van Arrestantenzorg, politiemedewerkers van Digitaal Platform, en van Informatie Organisatie. In totaal zo’n 300 politiemedewerkers.