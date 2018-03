Bureau Ferdinand Bolstraat sluit deuren op 14 maart 2018

Het nieuwe bureau aan de President Kennedylaan 11, op de hoek vlak voor het De Mirandabad, is goed te bereiken met de fiets, bus 62 en 65 en de auto: er is ruim parkeergelegenheid. Vragen? Aangifte? U bent van harte welkom.

De verhuizing op 14 maart is goed voorbereid. Als het goed is, merkt u er niets van. In geval van aangifte op de 14e zou het kunnen dat u wordt verwezen naar een ander bureau. De politie vraagt hiervoor uw begrip.

In veel gevallen kunt u ook via internet of telefonisch aangifte doen. Op www.politie.nl/aangifte leest u hoe dat werkt.

Bellen met de politie kan altijd. Bel 112 bij spoed en anders 0900-8844.

Volg het basisteam ook op Facebook: Politie Amsterdam Zuid-De Pijp