Twee arrestaties na gewelddadige straatroven Amstel station.

De politie komt graag in contact met mensen die op maandag 26 februari rond 20.30 uur in de omgeving van het Julianplein-Maliebaan iets opvallends of verdachts hebben gezien. Of met mensen die op zondag 4 maart tussen 20.30 uur en 20.45 uur iets opvallends of verdachts hebben gezien in de omgeving van de Ringdijk.

Heeft u iets gezien of weet u wie er bij deze straatroof is betrokken? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het tipformulier, hier kan ook beeldmateriaal ter beschikking worden gesteld.”