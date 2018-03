Drie aanhoudingen na aantreffen hennepkwekerij in loods Ambachtweg

De politie deed eerst vooronderzoek en doorzochten daarna op maandagavond het pand. Er werd inderdaad een hennepkwekerij in de loods aangetroffen. De 448 planten en de apparatuur die voor de kwekerij werd gebruikt zijn inmiddels verwijderd. Een 34-jarige Alphenaar werd ter plaatse aangehouden. Twee andere betrokkenen, een 33-jarige man uit Gouda en een 31-jarige man uit Moordrecht, werden kort daarna aangehouden. De politie doet verder onderzoek.



In een woning van een verdachte werd een doorzoeking verricht. Daarbij zijn een aantal auto's, een Harley en een doorgeladen vuurwapen in beslag genomen.



Meld hennepkwekerijen

Hennepkwekers veroorzaken schade en overlast door lekkage en stank. Omdat hennepkwekerijen vaak provisorisch zijn ingericht is de kans op brand door kortsluiting of oververhitting groot. Dit levert dus risico’s op voor de veiligheid in de buurt. Door de overlast ontstaan spanningen of angstgevoelens bij buurtbewoners en wordt het leefklimaat in een woonwijk aangetast.

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Bel de politie, 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000. Hennep telen is een misdrijf, dus strafbaar. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en energiebedrijven treden samen op tegen hennepkwekerijen. Zij verzamelen aanwijzingen en tips, ontmantelen de kwekerij en pakken de kweker stevig aan.