Verkeersruzie mondt uit in mishandeling

Een agent in vrije tijd zag dat meerdere mensen op de vuist waren op de Oostlaan en belde direct de hulpdiensten. Agenten die snel terplaatse waren spraken met meerdere getuigen om duidelijk te krigen wat er aan de hand was. De agent in vrije tijd hield kort na de vechtpartij een 20-jarige verdachte uit Delft in de Ligustrumlaan aan. Een andere verdachte, een 42-jarige man uit Pijnacker werd op de Oostlaan aangehouden. De twee zitten nog vast voor verhoor. Een ambulance vervoerde een 70-jarige vrouw met verwondingen aan haar gezicht naar het ziekenhuis. Drie andere slachtoffers lieten zich ter plaatse in de ambulance behandelen.



Het vermoeden bestaat dat de aanleiding voor de mishandeling lag in een voorafgaande verkeersruzie. Door de slachtoffers wordt aangifte van mishandeling gedaan.



Iets gezien of gehoord?

Hebt u iets gezien of gehoord van de mishandeling en hebt u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met politie Pijnacker-Nootdorp via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.