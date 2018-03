Aanhouding na aantreffen overleden man

Gezien de omstandigheden waaronder agenten de overleden man aan het begin van de avond aantroffen, wordt een misdrijf in de relationele sfeer niet uitgesloten. De betrokkenheid van de 46-jarige bewoner bij het overlijden van het 52-jarige slachtoffer uit Maassluis wordt nader onderzocht. De verdachte werd onwel aangetroffen in de woning en werd per ambulance voor onderzoek vervoerd naar het ziekenhuis. Forensische en tactische opsporing doen uitgebreid onderzoek in en rondom de woning.



Getuigen gezocht

De districtsrecherche zoekt getuigen. Hebt u informatie of hebt u iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de woning aan de Doelenstraat? Neem dan contact op met de districtsrecherche Delft-Westland-Rijswijk via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.