Overvallen op Zuid aangepakt; donderdag in ‘Bureau Rijnmond’.

Het laatste onderwerp in ‘Bureau Rijnmond’ is een poging doodslag in de Spanjaardstraat in Rotterdam. Daar werd een man neergestoken door meerdere personen. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Even tevoren had hij in het café een woordenwisseling gehad met een van hen. Buiten op de stoep volgde eerst een opstootje en daarna de steekpartij. Eerder zijn enkele mannen aangehouden voor de steekpartij. De politie is nog op zoek naar de identiteit van twee mannen die te zien zijn op camerabeelden.



De uitzending van ‘Bureau Rijnmond’ is donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.