Politie zoekt overvaller supermarkt Strijensestraat

Even na 19:00 uur kwam de overvaller de supermarkt binnen. Hij bedreigde het aanwezige personeel, hield zijn hand in een tas en zei dat hij een vuurwapen had dat de kassières niet zagen. Hij nam een greep uit de kassa en rende weg in de richting van Zuidplein. Door een oplettende burger werd gezien dat de overvaller zijn camouflagejas weggooide. Verder droeg hij een zwarte trui en een broek met lichte kniestukken.