Gestolen fietsen en golfclubs snel terug bij eigenaar

Rond 2.50 uur zien agenten op de Backer en Ruebweg in Breda twee mannen fietsen. Gezien het tijdstip en het feit dat er net twee fietsen in Teteringen waren gestolen kregen de twee mannen een stopteken. Al snel werd duidelijk dat het om de gestolen fietsen ging. De twee verdachten, een 41-jarige man uit Etten-Leur en een 38-jarige man uit Breda, zijn aangehouden. In een auto die vlakbij de woning geparkeerd stond werd een gestolen tas met golfclubs gevonden. Deze zijn samen met de fietsen terug gegeven aan de eigenaar. De twee verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.