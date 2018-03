Man aangehouden voor witwassen en stelen van stroom bij cryptomuntenfarm

Een dergelijke ‘fabriek’ heeft dusdanig veel stroom nodig dat, om het winstgevend te maken, deze vaak illegaal wordt afgetapt. Het binnen halen van dergelijke digitale valuta, ook wel ‘minen’ genoemd. Is niet per se illegaal. De politie doet wel verder onderzoek naar mogelijk andere illegale praktijken in het pand, daarom wordt alle apparatuur op last van de officier van justitie in beslag genomen. Ook is de auto van de verdachte in beslag genomen.