Uitgebreide verkeerscontrole in Etten-Leur

Op het Brabantpark werden 186 voertuigen aan de kant gezet en gecontroleerd. In totaal zijn er 98 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen of defecten. Een bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn en kreeg daar een bekeuring voor. In twee auto’s werd drugs gevonden. Eenmaal ging het om een gebruikershoeveelheid, daar werd afstand van getekend. Een 22-jarige Bredanaar bleek hennep en amfetamine op zak te hebben. Hij was ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De man is aangehouden.